Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, (İlkokul 1,2,3. sınıf düzeyindeki tatil kitapları) 22 bin 700 civarında okulumuzda 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencilerimize ulaştırılacak" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, (İlkokul 1,2,3. sınıf düzeyindeki tatil kitapları) 22 bin 700 civarında okulumuzda 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencilerimize ulaştırılacak" dedi.
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, (İlkokul 1,2,3. sınıf düzeyindeki tatil kitapları) 22 bin 700 civarında okulumuzda 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencilerimize ulaştırılacak" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Bakan Selçuk duyurdu! Tatil kitapları öğrencilerimize ulaştırılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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