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Bakan Selçuk duyurdu! Tatil kitapları öğrencilerimize ulaştırılacak

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, (İlkokul 1,2,3. sınıf düzeyindeki tatil kitapları) 22 bin 700 civarında okulumuzda 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencilerimize ulaştırılacak" dedi.

24.06.2020, 11:15 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020,11:18