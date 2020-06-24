Bakanlık acı haberi duyurdu: Hakkari'de 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "23 Haziran 2020 tarihinde Hakkâri/Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, bir kahraman silah arkadaşımız sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."