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Bakanlık acı haberi duyurdu: 'de 1 asker oldu

Son dakika haberi... 'nin ilçesinde keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında Sözleşmeli Piyade Onbaşı Recep Durak açılan taciz ateşi sonrası oldu.

Bakanlık acı haberi duyurdu: Hakkari'de 1 asker şehit oldu

24.06.2020, 08:57

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "23 Haziran 2020 tarihinde Hakkâri/Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, bir kahraman silah arkadaşımız sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
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