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Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü

Başkan , Zelenskiy ile görüştü. Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirilirken, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.

Başkan Erdoğan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü

24.06.2020, 20:16 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020,20:16

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirilirken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.

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