Minik yıldızlar Türkiye’den giyiniyor

Hollywood'un dünyaca ünlü yıldızları, yapımlardaki başarıları kadar gala ve ödül törenlerinin kırmızı halılarında hangi marka giysiyle yürüdükleriyle de konuşuluyor. Bu gecelerin ertesinde sanat dünyası, aktör ve aktrislerin oyunculuk performanslarını irdelerken, moda dünyası ise hangi giysinin sahibinin üzerinde en iyi durduğunu tartışıyor. Dünyanın en ünlü kişilerine markasını taşıyan bir elbiseyi giydirebilmek ise pek çok tasarımcının hayali. İşte bu hayal, 25 yaşındaki Türk girişimci Ata Sarı için kısa süre önce gerçek oldu.

TASARIMI ANNESİNDEN

Üniversite öğrenimi için ABD'nin Kaliforniya eyaletine giden Ata Sarı, mezun olur olmaz tekstil üzerine bir şirket kurmaya karar verdi. Bu sektörde ailesinin geçmişten gelen tecrübelerinden yararlanan Sarı'nın sadece kız çocuklarına yönelik satışını gerçekleştirdiği elbiselerin tasarımını ise annesi Mahinur Sarı yaptı. Kurduğu markaya "Mama Luma" adını veren Sarı, 2 yıl önce Santa Barbara'nın merkezindeki Paseo Nuevo Alışveriş Merkezi'nde ilk mağazasını açtı. Bu mağaza markayı bir anda Kaliforniya'daki üst segment tasarımcı çocuk markaları arasına yerleştirdi. Markaya yönelik ilgi, ABD basınında yer almalarının ardından daha da arttı.



TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA

Kısa sürede tahmininin de üzerinde bir başarı elde eden Ata Sarı, 3 yılda geldiği noktayı anlattı. İmalatı Türkiye'de gerçekleştirdiklerini ve tüm dünyaya satış yaptıklarını belirten Sarı, şirketin kurulduğu 2017'den bu yana Avustralya'dan Japonya'ya, İngiltere'den Gabon'a, Belçika'dan Kamerun'a pek çok ülkeye, yaklaşık 50 bin elbise sattıklarını söyledi. Ata Sarı, "Dünyaya Türk ürünleri servis etmekten dolayı çok mutluyuz. Türkiyemiz için çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum" dedi.