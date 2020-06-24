ÖSYM Başkanı'ndan YKS adaylarına saat uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27-28 Haziran'da yapılacak YKS ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

YKS'nin 3 oturumda yapılacağını hatırlatan Prof. Dr. Aygün, adaylara Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 120 soru için 165 dakika, Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) 160 soru için 180 dakika, Yabancı Dil Testi'nde (YDT) 80 soru için 120 dakika süre verileceğini belirtti.

Sınav binalarının sınavdan önce detaylı olarak temizleneceği ve dezenfekte edileceğini vurgulayan Prof. Dr. Aygün, "Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınızla geliniz. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacaktır." uyarısında bulundu.



ÖSYM Başkanı Aygün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle;

2020-YKS, 27-28 Haziran tarihlerinde

1.Oturum: TYT (Cumartesi, 10.00),

2.Oturum: AYT (Pazar, 10.00),

3.Oturum: YDT (Pazar, 15.30)

olmak üzere 3 oturumda uygulanacaktır.

Adaylara TYT'de 120 soru için 165 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecektir.

Sınav binaları sınavdan önce detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.

Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınız ile geliniz.

Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacaktır.

Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacaktır.

Bina girişinde adayların ellerine dezenfektan uygulanacaktır.

Bina girişinde adaylara maske dağıtılacaktır.

Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacaktır.

Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler.

Sınav görevlilerimiz lateks eldiven kullanacaktır.

Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecektir. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkartmayacaktır.

Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olunuz.

Sınava Giriş Belgesi ve Geçerli Kimlik Belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız.

Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için http://osym.gov.tr sitemizden 2020-YKS Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Sorularınız için 444 OSYM (6796) Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.