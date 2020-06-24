Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

23 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 42 bin 982 test yapıldı, 1268 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. Virüs nedeniyle 27 kişi hayatını kaybederken 1315 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 29 bin 635, toplam vaka sayısı 190 bin 165, toplam vefat sayısı 5 bin 1, toplam yoğun bakım hasta sayısı 893, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 362, toplam iyileşen hasta sayısı 162 bin 848 oldu.

'TEDBİRLERE UYARAK YENİ VAKA SAYILARINI AZALTMALIYIZ'

Bakan Fahrettin Koca verilere ilişkin, "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız" dedi.

VAKA ARTIŞI OLAN İLLER DEĞERLENDİRİLDİ



Bakan Koca, 81 ilin il sağlık müdürleriyle yaptığı toplantıda vaka durumlarını, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilin sağlık müdürleriyle telekonferans yöntemiyle bir araya geldi. Bakan Koca paylaşımında, "81 ilimizin il sağlık müdürleriyle yaptığımız toplantıda vaka durumlarını, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık. Koronavirüse karşı yapılması gereken yeni çalışmalar için değerlendirmelerimizi yaptık" ifadelerini kullandı.