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Başkan Erdoğan gençlerle videokonferansla buluşacak

Başkan resmi sosyal medya hesapları ve Cumhurbaşkanlığının kanalından yarın bir video konferans gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan canlı yayınında gençlerle buluşacak.

Başkan Erdoğan gençlerle videokonferansla buluşacak

25.06.2020, 22:52

Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın 16.30'da gençlerle video konferans yöntemiyle bir buluşma gerçekleştirecek. Yayını Cumhurbaşkanımızın YouTube kanalı, Facebook sayfası, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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