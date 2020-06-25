Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın 16.30'da gençlerle video konferans yöntemiyle bir buluşma gerçekleştirecek. Yayını Cumhurbaşkanımızın YouTube kanalı, Facebook sayfası, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, yarın 16.30'da gençlerle video konferans yöntemiyle bir buluşma gerçekleştirecek.— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) June 25, 2020
Yayını Cumhurbaşkanımızın YouTube kanalı, Facebook sayfası, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak takip edebilirsiniz. pic.twitter.com/RmFdIQf9Ii
Başkan Erdoğan gençlerle videokonferansla buluşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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