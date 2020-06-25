Güçlü sistemin 2. yılı

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile iki yılını geride bıraktı. 1960 yılından bu yana darbeler, muhtırala ve ekonomik krizlerle uğraşmak zorunda kalan Türkiye'de en küçük sorunlar bile karar alma mekanizmalarındaki işleyişin yavaşlığı nedeniyle çözülemez hale gelmişti. Ancak AK Parti ve MHP bir araya gelerek ülkenin önünü açacak ve geleceğe taşıyacak bir Anayasa değişikliği yaptı.

ZAMAN KAYBETTİRMEYEN DEĞİŞİM

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halkın da onayını aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018 seçimleri ile birlikte sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak görevine üstlendi. Türkiye, bu süre içinde ekonomiden dış politikaya, yerli ve milli savunma sanayinden, eğitim ve ulaştırmaya kadar bir çok alanda başarıdan başarıya koşarken Kovid-19 ile mücadelede dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer aldı.

ZÜBEYDE YALÇIN

Başkan Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki ikinci yılı! Tarihe geçen yoğun tempo