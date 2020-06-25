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Hayata tutunuş

Denizde hayatta kalma mücadelesi veren onlarca göçmen, kendilerine el uzatan Mehmetçiğin çabasıyla hayata tutundu.

Hayata tutunuş
Giriş Tarihi: 25.6.2020

İzmir'in Dikili ve Foça ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından karasularımıza geri itilen 65 sığınmacı, Türk askeri tarafından son anda kurtarıldı. Dikili açıklarında 29, Foça açıklarında ise 2 can salında bulunan 36 sığınmacının yardım talebinde bulunduğuna yönelik bilgi alınması üzerine, Sahil Güvenlik harekete geçti. Türk karasularına geri itilen ve çaresizlik içinde çırpınan 65 sığınmacı, bota alınarak karaya çıkarıldı.

Şenol KANTÜRK

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