İdlib için başlatılan kampanyaya rekor destek! 717 milyon toplandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, İdlib'e yönelik yardım kampanyasının başlatıldığı 13 Ocak'tan itibaren 717 milyon 63 bin 102 lira toplandığını bildirdi.

Bakan Soylu ayrıca, İdlib toplantısında telefonla aradığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, bölgede yıl sonuna kadar 50 bin briket ev yapılacağını iletti.