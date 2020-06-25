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İran’dan taciz ateşinde 1 asker şehit oldu

İran’dan taciz ateşinde 1 asker şehit oldu
Giriş Tarihi: 25.6.2020

Hakkari Yüksekova'da Tuğtepe Karakolu'nda, keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan 2 askerden Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Durak'ın, Elazığ'ın Maden ilçesindeki ailesine, gece saatlerinde acı haber verildi. Bekar olan Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak, Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Gözekaya Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze namazının ardından gözyaşları ile toprağa verildi.

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