Komandolar 150 metrelik terör inini imha etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Haftanin'deki Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başarıyla sürdüren komandolar, teröristlerce kullanılmak üzere geliştirilen doğal bir mağara tespit etti. Mağaranın içinde, hilti kullanılarak tünel açıldığı ve uzunluğunun da 150 metreyi bulduğu belirlendi. PKK'lı teröristler tarafından ağır silah mevzisi olarak kullanıldığı değerlendirilen mağara ve içerisindeki 150 metre uzunluğundaki tünel komandolarca kullanılamaz hale getirildi.





PKK ELEBAŞINDAN 'ÖLDÜRÜLEBİLİRİM' İTİRAFI

Şırnak Uludere'nin karşısındaki Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe-Kaplan harekatında terör örgütünün 13 farklı bölgede, aralarında barınma ve üslen-me alanlarının da bulunduğu 700'den fazla hedef imha edildi. PKK'nın yayın organına konuşan örgüt elebaşlarından Murat Ka-rayılan, saklandığı inden örgütün içinde bulunduğu tükenmişliği anlatan itiraflarda bulundu. TSK'nın düzenlediği harekatın bölgeye geçmişte düzenlenen hiçbir operasyona benzemediğini itiraf eden teröristbaşı, yaşadıkları çaresizliği "Beni de öldürebilirler" sözleriyle anlattı. Karayılan, örgütün yok olma aşamasına geldiğini de, "Çok sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Artık kimseyi örgütleyecek durumda değiliz. Mahmur'da çok az silahlı gücümüz var. Anlaşılan Türk istihbaratı hedefleri bildiriyor. Yalnız bırakıldığımız için Türk devleti Başika'ya yerleşti" dedi.