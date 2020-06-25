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Haberler Gündem MSB: PKK'lı 5 terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

: 'lı 5 terörist daha

  hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 'lı 5 terörist daha .

MSB: PKK'lı 5 terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

25.06.2020, 11:23 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020,11:54

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde 5 terör örgütü PKK mensubunun daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

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