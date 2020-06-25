Son dakika: AYM'den flaş YKS kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin öne çekilmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan tedbir başvurusunu kabul etmedi.
27-28 HAZİRAN'DA YAPILACAK
YKS, 27 Haziran Cumartesi-28 Haziran Pazar günleri arasında gerçekleşecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında, sınav süresi boyunca belirtilen istisnalar dışında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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