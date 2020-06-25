Terhune’de toplu mezarlar bulundu

Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne(UMH) bağlı güçler, darbeci Hafter'i temizledikçe ortaya insanlık dramları çıkıyor. Suriye'de koltuğunu muhafaza etmek için kendi halkını katletmekten geri durmayan Esad'ın dünya gündemine oturan toplu mezarlarının benzerlerine şimdi de Libya'da rastlanıyor. Darbeci General Hafter ve milislerinden arındırılan bölgelerden harekat ve ikmal merkezi olarak kullanılan Terhune ve çevresinde toplu mezarlar bulundu.

BETÜL USTA