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’de toplu mezarlar bulundu

Terhune’de toplu mezarlar bulundu
Giriş Tarihi: 25.6.2020

Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne(UMH) bağlı güçler, darbeci Hafter'i temizledikçe ortaya insanlık dramları çıkıyor. Suriye'de koltuğunu muhafaza etmek için kendi halkını katletmekten geri durmayan Esad'ın dünya gündemine oturan toplu mezarlarının benzerlerine şimdi de Libya'da rastlanıyor. Darbeci General Hafter ve milislerinden arındırılan bölgelerden harekat ve ikmal merkezi olarak kullanılan Terhune ve çevresinde toplu mezarlar bulundu.

BETÜL USTA

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