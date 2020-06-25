Yeni Asır yazdı sorun 15 dakikada çözüldü

WhatsApp: 0506 225 03 44

TİRE'deki çöp konteynırı ile atık cam şişe kutusunun sürücüler için tehlike yarattığı haberi üzerine harekete geçen yetkililer, sorunu 15 dakika içinde çözdü. Tire'de, Zafer caddesinden Gençlik caddesi yönüne doğru ilerleyen sürücüler yanlış şekilde konumlandırılan çöp konteynırı ile atık cam şişe kutusunun görüş mesafesini kapatarak kazalara davetiye çıkardığından yakınmışlardı. Yeni Asır'ın, 'Tireli sürücüler dertli' haberinden sonra hızla harekete geçen yetkililer, atık cam şişe kutusunu ile çöp konteynırını 15 dakika içinde sürücülerin görüş alanını kapatmayacak başka bir alana taşıdılar.





Metin BURMALI