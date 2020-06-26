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Haberler Gündem Akdeniz'de Girit Adası açıklarında korkutan deprem!

'de açıklarında korkutan !

Bugün 'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından bu kez de 'de açıklarında 4.2 büyüklüğünde meydana geldi.

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında korkutan deprem!

26.06.2020, 16:15 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020,16:16

Girit Adası'nın hemen yanındaki Kasos Adası'nda meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem saat 15.56'da gerçekleşti. Depremin derinliği ise 13.5 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin yeri: Girit Adası
Saat: 15:56:02 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 13.5 km

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