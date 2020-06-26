Haberler Gündem Akdeniz'de Girit Adası açıklarında korkutan deprem!

Bugün Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından bu kez de Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26.06.2020, 16:15 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020,16:16