Akdeniz'de Girit Adası açıklarında korkutan deprem!

Girit Adası'nın hemen yanındaki Kasos Adası'nda meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem saat 15.56'da gerçekleşti. Depremin derinliği ise 13.5 kilometre olarak ölçüldü.
Depremin yeri: Girit Adası
Saat: 15:56:02 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 13.5 km
Bugün Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından bu kez de Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Girit Adası'nın hemen yanındaki Kasos Adası'nda meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem saat 15.56'da gerçekleşti. Depremin derinliği ise 13.5 kilometre olarak ölçüldü.
Depremin yeri: Girit Adası
Saat: 15:56:02 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 13.5 km
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