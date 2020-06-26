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Haberler Gündem Bakan Varank'tan aşı ve ilaç açıklaması: 17 farklı proje yürütüyoruz

'tan aşı ve ilaç açıklaması: 17 farklı proje yürütüyoruz

Son dakika haberi... , " çatısı altında kurduğumuz Kovid-19 platformunda 17 farklı proje yürütüyoruz, 8'i aşı, 9'u da ilaç geliştirme projeleri" dedi.

Bakan Varank'tan aşı ve ilaç açıklaması: 17 farklı proje yürütüyoruz

26.06.2020, 16:14

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ar-Ge merkezleri ve teknoparklardaki yüzde 50 uzaktan çalışma imkanı uygulaması 30 Haziran'da bitiyordu, Temmuz sonuna kadar uzatıyoruz" açıklamasında bulundu.

Varank, "Haziran'da reel sektördeki canlanma hız kazandı, ilk 18 günde sanayideki elektrik tüketimi, Nisan ve Mayıs'ın aynı dönemini geride bıraktı." bilgisini paylaştı.

Bakan Varank "Haziran'ın ilk 18 gününde OSB'lerdeki elektrik tüketimi, Mayıs'a göre yüzde 26 arttı" dedi.

Varank, açıklamasında "Yılın ilk 5 ayında sanayi siciline 5 bin 547 işletme kaydoldu, sadece organize sanayi bölgelerimizde, ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti." ifadelerini kullandı.

KRİTİK AŞI VE İLAÇ AÇIKLAMASI
Bakan Varank, "TÜBİTAK çatısı altında kurduğumuz Kovid-19 platformunda 17 farklı proje yürütüyoruz, 8'i aşı, 9'u da ilaç geliştirme projeleri." dedi.

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