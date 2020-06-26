Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Miçotakis görüşmesinde, turizm, güvenlik ve ekonomi alanlarında iş birliğinin yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı.

İŞ BİRLİĞİ

Kovid-19 ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konuların da değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kalındı.

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