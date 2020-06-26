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Başkan Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı , Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü

26.06.2020, 18:23

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Miçotakis görüşmesinde, turizm, güvenlik ve ekonomi alanlarında iş birliğinin yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı.

İŞ BİRLİĞİ

Kovid-19 ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konuların da değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kalındı.

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