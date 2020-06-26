Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.36'da Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
DATÇA'DA HİSSEDİLDİ
Depremin 25,69 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 123 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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