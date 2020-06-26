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Haberler Gündem Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

'nde 4,5 büyüklüğünde

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 22.36'da 25 km derinlikte, Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

26.06.2020, 23:03

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.36'da Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

DATÇA'DA HİSSEDİLDİ

Depremin 25,69 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 123 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

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