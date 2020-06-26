Harekat Merkezi’nde yoğun mesai

PENÇE-KAPLAN Operasyonu başta olmak üzere 5 farklı bölgede çalışmalarını başarıyla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, haftanın büyük bölümünü Ankara ve sınırda bulunan harekat merkezlerinde geçirdi. Sabaha kadar çalışmaları sevk ve idare eden Akar ve komutanlar, sınır hattında bulunan operasyon bölgesinde de incelemelerde bulundu. Akar ve komutanlar, bölgede birlikleri sevk ve idare eden komutanlar ile video konferans yöntemiyle görüşerek talimatlar da verdi.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nı ziyaret eden Bakan Akar uçan kale' olarak nitelendirilen A400 M uçağının bakım ve retrofit faaliyetlerini inceledi, uçağın kokpitinde çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

MSB: PKK'lı 5 terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlere büyük darbe