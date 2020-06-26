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davasında karar: Darbeci hainlere müebbet

Son dakika haberine göre darbe girişimi davasında 86 sanığa "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış cezası verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı davasında karar: Darbeci hainlere müebbet

26.06.2020, 12:51 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020,14:10

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahındaki eylemlere ilişkin 245 kişinin yargılandığı davada, 86 kişi hakkında 'anayasayı ihlal suçundan' ağırlaştırılmış, 35 kişiye de müebbet hapis cezası erildi.

TURGUT ASLAN'I BAŞINDAN VURMUŞTU
Mahkeme, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı başından vurarak ağır yaralayan, koruması Hasan Gülhan'ı şehit eden darbeci eski Albay Erkan Öktem ise 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.


TURGUT ASLAN'I BAŞINDAN VURAN ÖKTEM'E 9 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Davada eski TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı yaralayan eski albay Erkan Öktem'e "kasten öldürme" suçundan 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

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