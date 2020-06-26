  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem “Kimse Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz oyun kuramaz”

“Kimse ’de ’siz oyun kuramaz”

“Kimse Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz oyun kuramaz”
Giriş Tarihi: 26.6.2020

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı programda Libya'ya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Hafter kaos ile tehlikeli oyun oynuyor. Serrac hükümeti Hafter'e güvenmiyor" diyen Kalın, Doğu Akdeniz konusunda ise, "Kimse bölgede Türkiye'siz bir oyun oynayamaz" diye konuştu.
TÜRKİYE'NİN Libya'da gerilimden yana olmadığına vurgu yapan Kalın, "Ateşkesten kaçanlar Türkiye'yi dışarıda bırakmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi yok sayarak atılacak her adım boşa çıkacaktır. Biz ateşkesle ilgili tüm ülkelerle temas içindeyiz. Rusya açıkça Hafter'i destekliyor. ABD ise belirleyici rol oynamaktan çekiniyor" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Kimse Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz oyun kuramaz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA