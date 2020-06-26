“Kimse Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz oyun kuramaz”

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı programda Libya'ya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Hafter kaos ile tehlikeli oyun oynuyor. Serrac hükümeti Hafter'e güvenmiyor" diyen Kalın, Doğu Akdeniz konusunda ise, "Kimse bölgede Türkiye'siz bir oyun oynayamaz" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN Libya'da gerilimden yana olmadığına vurgu yapan Kalın, "Ateşkesten kaçanlar Türkiye'yi dışarıda bırakmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi yok sayarak atılacak her adım boşa çıkacaktır. Biz ateşkesle ilgili tüm ülkelerle temas içindeyiz. Rusya açıkça Hafter'i destekliyor. ABD ise belirleyici rol oynamaktan çekiniyor" dedi.