Komandolar bomba yüklü kamyoneti vurdu

BÜYÜK BİR FACİA ÖNLENDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada bölgede huzur ve güvenin teminatı olan Mehmetçiğin terör örgütlerinin kalleş planlarını boşa çıkartmayı sürdürdüğü belirtilerek, "Kahraman komandolarımız, yine büyük bir faciayı önledi. Barış Pınarı bölgesindeki M-4 karayolunun kuzeyinde kaçak geçiş yaptığı belirlenen bir kamyonet TOW güdümlü tanksavar silahı ile vurularak durduruldu. Suriyeli kardeşlerimizin huzur güvenliği için bölgede fedakarca görev yapan Mehmetçiklerimizin dikkati müdahalesi sonucu masum sivillere yönelik planlanmış kanlı tezgah boşa çıkmıştır" denildi.





PENÇE KAPLAN'da 5 HAİN daha etkisiz

Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.



ÇEMÇO KAMPI HARİTADAN SİLİNDİ

Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesinde yürütülen hava destekli kara harekatı devam ederken, Diyarbakır ve Malatya'dan eş zamanlı havalanan 6 F-16 Haftanin'deki Hantur Dağı'nı yoğun biçimde bombaladı. Harekat kapsamında Haftanin'in kuzeyindeki Felas Köyü yakınlarında bulunan Çemço Kampı da vuruldu. Çemço'ya son 3 ayda 47 hava harekatı gerçekleşince bölge teröristlerden tamamen temizlendi.