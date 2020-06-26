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MSB: Tek hedefimiz teröristlerdir

Twitter hesabından bir açıklama yaparak, Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda kahraman tek hedefi teröristlerdir. Bu operasyonda da hiçbir sivil zarar görmemiş, görmeyecektir. Siviller, çevre, tarihi, dini yapılar ve kültürel eserler için dokunulmazdır" dedi.

MSB: Tek hedefimiz teröristlerdir

26.06.2020, 14:03 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020,14:22

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğu belirtilerek, "Bundan önce olduğu gibi bu operasyonda da hiçbir sivil zarar görmemiştir, görmeyecektir" ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tek hedefi teröristlerdir. Bundan önce olduğu gibi bu operasyonda da hiçbir sivil zarar görmemiştir, görmeyecektir.‬ Sivil, masum kişiler ile çevre, tarihi, dini yapılar ve kültürel eserler Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır. Bugüne kadar olduğu gibi aynı dikkat ve hassasiyet, operasyonun gecikmesi pahasına da olsa Pençe-Kaplan Operasyonu'nda da devam etmektedir. ‬Yedi iklim üç kıtaya barışı, adaleti ve huzuru götürmüş atalarımızın yolundan yürümeye devam eden kahraman ordumuz, asil milletimizin destek ve dualarıyla şanlı tarihimize yakışır şekilde insani, ahlaki ve uluslararası değerlere göre terörle mücadelesini sürdürmektedir."

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