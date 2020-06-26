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Pençe-Kaplan 'ndan acı haber!

, Pençe-Kaplan bölgesinde, 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan acı haber!

26.06.2020, 22:51

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 26 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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