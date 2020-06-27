AK Partili Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na ‘rant’ yanıtı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal İstanbul'daki rant denince, akla CHP gelir" diyen Dağ, "Ekmeksiz Plajı, Kent Meydanı'na bir park yapılması sözü alınarak Kılıçdaroğlu'nun 'rant' açıklamalarına yanıt verdi. "İstanbul'da- açıklamaki rantiye sınıfı İzmir'in sahillerine göz dikti" diyen Kılıçdaroğlu'na Twitter'dan cevap veren Dağ, "Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde değerinin altında satılan bazı arazilerin listesi" başlığıyla görseller paylaştı. "İzmir'de lığıyla payrant denin- Kazak yatırımcılara satıldı. Eşek Adası olarak bilinen 28 bin metrekarelik ada 2012 yılında 1 milyon 350 bin liraya satıldı. Üzerinde Neptün Turizm Ticaret A.Ş'ye ait bir otel bulunan bir arazi de 2015 yılında 19 milyon 500 bin lira gibi cüzi bir miktar ile yine bu şirkete satıldı. Ölüsü 120 milyon eder diyorlar. Bunları ben değil Tunç Soyer açıklasın" ifadelerini kullandı.