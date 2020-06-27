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Haberler Gündem Emine Erdoğan’dan İdlib’e 57 ev desteği

Emine Erdoğan’dan ’e 57 ev desteği

Emine Erdoğan’dan İdlib’e 57 ev desteği
Giriş Tarihi: 27.6.2020

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'de Suriyeliler için 50 briket ev sözünün ardından eşi Emine Erdoğan da 57 briket evle kampanyaya katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın Emine Erdogan Hanımefendi, Sadakataşı ve TOGEM dernekleri vasıtasıyla İdlib kampanyasına 57 briket ev yardımında bulundu. Minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

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