Jandarma darbecilerine müebbet hapis cezası

Mahkeme, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı başından vurarak ağır yaralayan, koruması Hasan Gülhan'ı da şehit eden darbeci eski Albay Erkan Öktem'e ise 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.