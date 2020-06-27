Jandarma darbecilerine müebbet hapis cezası

Mahkeme, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı başından vurarak ağır yaralayan, koruması Hasan Gülhan'ı da şehit eden darbeci eski Albay Erkan Öktem'e ise 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 245 kişinin yargılandığı davada 86 kişi hakkında 'anayasayı ihlal suçundan' ağırlaştırılmış, 35 kişiye de müebbet hapis cezası verildi.
Mahkeme, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı başından vurarak ağır yaralayan, koruması Hasan Gülhan'ı da şehit eden darbeci eski Albay Erkan Öktem'e ise 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
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