ÖSYM Başkanı Aygün'den açıklama!

ÖSYM Başkanı Aygün, "YKS'nin ilk oturumu TYT, tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı" açıklamasını yaptı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabında bugün gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) ilişkin açıklama yaptı. Aygün, paylaşımında şunlara yer verdi:

"YKS'nin birinci oturum olan TYT, tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim. Yarın uygulanacak YKS'nin ikinci oturumu AYT'de ve üçüncü oturumu YDT'de tüm adaylara başarılar dilerim."

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