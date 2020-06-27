  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem ÖSYM Başkanı Aygün'den açıklama!

Başkanı Aygün'den açıklama!

 Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün sınav bitiminin ardından açıklama yaptı. Aygün, " 2020'nin birinci oturumu olan tüm bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim" dedi.

ÖSYM Başkanı Aygün'den açıklama!

27.06.2020, 13:30 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020,13:49

ÖSYM Başkanı Aygün, "YKS'nin ilk oturumu TYT, tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı" açıklamasını yaptı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabında bugün gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) ilişkin açıklama yaptı. Aygün, paylaşımında şunlara yer verdi:

"YKS'nin birinci oturum olan TYT, tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim. Yarın uygulanacak YKS'nin ikinci oturumu AYT'de ve üçüncü oturumu YDT'de tüm adaylara başarılar dilerim."

İzmir'de ilginç görüntüler! Sınava papağanı ile geldi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖSYM Başkanı Aygün'den açıklama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA