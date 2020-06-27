Yurdun dört bir yanından gençlerle görüşen ve soruları cevaplayan Başkan Erdoğan, sınava gireceklere başarılar diledi. Yeni sınav tarihinin, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edildiğini kaydeden Erdoğan, "Belirsizlikler sebebiyle sınav tarihleri nedeniyle bu tarz tedbirli davranmamız kaçınılmaz bir durumdu. Sınavın asıl tarihine en yakın zamanda yapılmasının daha doğru olacağı görüşü ortaya çıktı. Gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerin sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum" dedi.

'BURSLARI YÜKSELTTİK'

Kredi ve burslarla ilgili soru üzerine ise Erdoğan, "Göreve geldiğimizde verilen burs sadece 45 TL'ydi. Şimdi ise burslar noktasında geldiğimiz nokta çok daha farklı konumda. Bizler bursları ciddi manada yükselttik. Şuan itibariyle bursların geldiği konum 550 TL'ye çıkarıldı. Lisans öğrencileri için 550 TL burs verirken, 1400 TL lisans üstü öğrencilere veriyoruz, 1650 TL de doktora öğrencilerine kredi ya da burs veriyoruz. İş başladığında 45 TL, şimdi ise lisansta 550 TL, daha sonra ise kredi burs noktasında 1100 TL'ye çıkarıldı. Doktora öğrencilerinde ise 1650 TL'ye çıkarıldı" yanıtını verdi. Başkan Erdoğan, 17 bin 450 yeni yurt yatağını hizmete alacakları müjdesini de verdi.





MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Yunanistan Başbakanı Miçotakis Kiryakos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede turizm, güvenlik ve ekonomi alanlarında işbirliğinin yanı sıra ikili ilişkilerin ele alındığı kaydedildi.

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