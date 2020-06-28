Dersimiz sınav!

Milyonlarca öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu dün gerçekleşti. Dün saat 10.15 itibarıyla başlayan ve 165 dakika süren sınavda korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı. Öğrencilerin sınav salonlarında, ailelerin ise dışarıda ter döktüğü sınava yetişmekte zorlanan bazı gençlerin imdadına polisler yetişti. Sınav salonu dışında bekleyen aileler, çocuklarına dualarıyla destek olmaya çalıştı. Bazı sınav merkezlerinde ise ilginç manzaralar vardı.



PAPAĞANIYLA GELDİ

İzmirli Aleyna Üzer, sınava gireceği okula 7 yaşındaki Afrika papağanı 'Paşa' ile geldi. Aleyna şans getirmesi için 'Paşa'yı gagasından öptükten sonra sınava girdi. Adana'da bir kız öğrenciyi sınav salonuna motosikletli polis memuru yetiştirdi. Bugün ise Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi oturumları olacak. TYT oturumuna nispeten bu oturumlara katılım daha az olacak. Öğrenciler seçmek istedikleri bölüme göre oturumlara katılacak.







