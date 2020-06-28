Erdoğan kabineye başkanlık edecek

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 9 kez videokonferans yöntemiyle toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın ikinci kez yüz yüze gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem maddesi Kovid- 19 ile mücadele çalışmaları olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının Türkiye'deki seyriyle ilgili kabineye bilgi verecek. Normalleşme döneminde alınacak tedbirler de toplantıda değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca, başta Suriye ve Libya olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele operasyonlarındaki son durum, geçtiğimiz hafta selden etkilenen bölgelere ve vatandaşlara yapılacak yardımlar masaya yatırılacak. Ekonomideki son gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda, istihdam paketiyle ilgili atılacak adımlar da görüşülecek.



■ HASAN AY

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