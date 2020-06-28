HDP, TBMM Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç imzasıyla yapılan yazılı açıklamada 3 milletvekilinde Kovid-19 tespit edildiği duyuruldu. TBMM'de HDP grup salonunun da bulunduğu katta bir temizlik personelinin enfekte olduğu bilgisinin hatırlatıldığı açıklamada virüse yakalanan 3 vekilin sağlık durumlarının doktor kontrolünde sürdürüldüğü vurgulandı.
HDP’li 3 milletvekili korona virüse yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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