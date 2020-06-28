Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı PÖH, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH ve jandarma komando birliklerince ortak operasyon gerçekleştirildi. Hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin, 8 Haziran'da Belbuka Yaylası'nda yol yapım çalışmasında görevli işçileri taşıyan servis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 2 işçinin şehit düştüğü saldırının faillerinden olduğu tespit edildi.
AA
İçişleri Bakanlığı: Van'ın Çatak kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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