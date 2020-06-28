‘Yavuz Gemisi’ne çirkin provokasyon

Yunanistan ziyareti sırasında Meriç sınırına kadar gelen ve mülteciler konusunda Yunan tezlerine destek veren AB Temsilcisi Joseph Borrell şimdi de Kıbrıslı Rumların provokasyonuna alet oldu. Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile helikoptere binen Borrell, Kıbrıs adasının batısında sondaj yapan Yavuz gemisinin bulunduğu bölgeye gitti. Borrell, Kıbrıs adasının batısında, Rumların Limasol kentinin 60 km açığında nisan ayından beri sondaj yapan Yavuz gemisine 6.5 mil (12 km) yaklaşarak 5 dakika kadar havadan seyretti.



Türk donanmasının korumasında sondaja devam eden Yavuz, Türkiye'nin ilan ettiği ve BM'ye bildirdiği Antalya açıklarındaki kıta sahanlığının güney sınırında bulunuyor. Yavuz'un bulunduğu nokta, Rumların tek yanlı parsellediği ve İtalyan ENI ve Fransız Total şirketlerine kiraladığı parsellerin içinde yer alıyor.

RUMLARDAN TARİHİ İTİRAF!

Kıbrıs Rum lider Nikos Anastasiadis'le görüşen Borrell, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri konusunda Rum tezlerini dinledi, destek verdi ve "Sizin sorununuz, AB'nin de sorunu. Türkiye'den sondajları durdurmasını isteyeceğim" dedi. Rum lider Nikos Anastasiadis, AB yetkilisi Josep Borrell ile görüşmesinin ardından tarihi bir itirafta bulundu. Türkiye ile askeri çatışmanın Rumların sonu olacağını söyleyen Anastasiadis, "Eğer diplomasi yerine Türkiye ile sorunlarımızı askeri yöntemlerle çözmeye çalışırsak, bu sonumuz olur. Tek kullanabileceğimiz silah diplomasidir" diye konuştu.

