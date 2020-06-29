Denizli'de Azeri kadın polis aracına çarptı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı'ndaki Adalet Parkı yönüne giden Azeri Aynura Abdulleyeva'nın kullandığı 20 YS 603 plakalı otomobil, yan şeritteki devriye görevi yapan memuru S.K. yönetimindeki 20 BJ 213 plakalı sivil ekip aracına çarptı.

POLİSE, "POLİS ÇAĞIRMAYIN" DEDİ

Kazada, aracın sol tarafındaki ayna kırıldı. Abdulleyeva, otomobili yolun kenarına çekip, indi. Arkadaki araca yönelen kadın, "Polis çağırmayın. Kırılan aynanızı yaptırayım." teklifinde bulundu.

POLİS TEKLİFİ REDDETTİ

Bunun üzerine polis memurları, kimliklerini gösterip kendilerinin polis olduğunu belirterek, kazayla ilgili tutanak tutulmasını gerektiğini söyledi ve teklifi reddetti.

Otomobil sürücüsü Abdulleyeva'nın ehliyetinin de olmadığı ortaya çıktı.

5 BİN LİRALIK CEZA YEDİ

Olay yerine çağrılan trafik polisleri, kazayla ilgili tutanak tutarken, Abdulleyeva ile otomobilin ruhsat sahibine toplam 5 bin liralık para cezası kesti.