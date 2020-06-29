Doğal cennetler Erdoğan’ın korumasında

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Şehitfevzi Mahallesi'nde sınırları belirlenen bir bölgenin ise riskli alan ilan edilmesine karar verildi. Kütahya'da Işıklar Rüzgar Enerji Santrali'nin, Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde ise Hemşin I Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.





KABİNEYE BAŞKANLIK EDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Külliye'de sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak ikinci kez toplanacak kabinede, yeni tip korona virüsle mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek. Toplantıda, ayrıca, başta Suriye ve Libya olmak üzere bölgesel gelişmeler, ekonomideki son durum, önümüzdeki dönem korona virüsle mücadele için atılacak adımlar ele alınacak.