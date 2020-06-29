Geniş aile buluşmaları yayılımı artırdı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, 1 Haziran'da birçok yasağın kalkması ile birlikte başta Anadolu olmak üzere artan korona virüs vakalarının kaynağına yönelik detaylı bir çalışma yaptı. Filyasyon ekiplerinin verilerine göre, virüsün yayılmasında üç önemli sebep belirlendi. Seyahat yasaklarının kalkması ile birlikte büyükşehirlerden memlekete gidenlerin yaptığı geniş aile buluşmalarının yayılmada en büyük sebep olduğu görüldü.

NİŞAN VE TAZİYE ZİYARETLERİ

Virüsten dolayı hastanelere başvuranların büyük bölümünün aynı soyadını taşımalarının da bu tespiti teyit ettiği belirtildi. Ayrıca bütün ikazlara rağmen kız isteme, nişan ve taziye gibi geleneksel toplantıların devam ettirilmesi ve kural ihlali yapan gençlerin de virüsün yayılma hızını artırdığı tespit edildi.