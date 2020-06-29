Kızılay Genel Başkanı ve Kızılhaç Kızılay Federasyonu Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, LGBT propagandası yapan Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Kızılay Dernekleri tarafından hedef haline getirildi.
Türk doktoru Kerem Kınık'a sahip çıkan İleştim Başkanı Fahrettin Altun, "LGBT propagandası ifade özgürlüğü için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Susturulmayacağız" ifadeleriyle tepki gösterdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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