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İletişim Başkanı 'dan 'ne tepki

İletişim Başkanı , resmi Twitter hesabından ve Dernekleri'ne tepki gösterdi. Altun, sapkınları destekleyerek Kızılay Genel Başkanı Dr. 'ı hedef gösteren Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Kızılay Dernekleri için "Susturulmayacağız!" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne tepki

29.06.2020, 21:58

Kızılay Genel Başkanı ve Kızılhaç Kızılay Federasyonu Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, LGBT propagandası yapan Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Kızılay Dernekleri tarafından hedef haline getirildi.

Türk doktoru Kerem Kınık'a sahip çıkan İleştim Başkanı Fahrettin Altun, "LGBT propagandası ifade özgürlüğü için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Susturulmayacağız" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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