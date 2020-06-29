Haberler Gündem İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Kızılay Dernekleri'ne tepki gösterdi. Altun, sapkınları destekleyerek Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı hedef gösteren Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Kızılay Dernekleri için "Susturulmayacağız!" ifadelerini kullandı.

29.06.2020, 21:58