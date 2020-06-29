Korona tahliyesinde Alman usulü!

Korona virüs salgınında dünya genelinde ikinci dalga endişesi baş göstermişken, her fırsatta sosyal devlet anlayışıyla övünen Alman hükümetinden şaşırtıcı bir hamle geldi. Geçtiğimiz mart ayında salgının patlak vermesinin ardından yurt dışında birçok noktada sıkışıp kalan 240 binin üzerinde Alman vatandaşı, hükümet tarafından tahliye edilmişti. Ancak Almanya, çok tartışılacak bir karara imza attı. Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ücretsiz sanılan bu tahliye kampanyasının ardından vatandaşlara "fatura" kesilmesi öngörüldü. Dışişleri Bakanlığı'ndan kiralanan uçaklarla evlerine getirilen Almanlardan, 200 ila 100 Euro arasında ücret tahsil edileceği açıklandı. Tahliye maliyetinin en az yüzde 40'ının karşılanması beklenen kampanyada, vatandaşlara alındığı noktalara göre ücret tarifesi uygulanacağı ortaya çıktı. Sadece uçakla değil, kara yoluyla getirilen vatandaşlar da bu uygulamaya dahil edilecek.

MESAFEYE GÖRE PARA

Hükümet, Kanarya Adaları, Kuzey Afrika gibi rotalardan yapılan tahliye uçuşları için 200 Euro tahsil ederken, Güney Amerika ve Asya'dan geri dönenlerden 600, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan geri getirilenlerden ise 1000 Euroluk "yolculuk" ücreti alacak. Alman hükümetinin uyguladığı bu politika, vatandaşları şaşkına çevirmişken, bir devlet değil şirket gibi "mesafeye göre ücret" uygulaması, Alman hükümetinin eleştiri oklarının da hedefine oturmasına neden oldu.



TÜRKİYE SADECE TEDAVİDE DEĞİL TAHLİYEDE DE FARK YARATTI

Türkiye ise dünya üzerinde kendi vatandaşını tahliye eden ülkeler sıralamasında başta yer alıyor. Türkiye benzer uygulamaya sadace THY seferlerinde imza attı. Bu süreçte 70'den fazla ülkeden 25 binden fazla Türk vatandaşını yurda getiren Türkiye, tamamen kendi imkanlarıyla tahliye ettiği vatandaşlarından ise hiçbir ücret talep etmedi. Ayrıca Türkiye, virüse yakalanan vatandaşlarının tedavisini üstlendi. Vatandaşlardan hiçbir ücret talep edilmedi.