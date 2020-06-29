Soylu’dan Menderes müzesi için çağrı

Demokrasi şehidi merhum başbakan Adnan Menderes'in adına memleketi Aydın'ın Koçarlı'da Çakırbeyli Mahallesi'nde yapılan müze ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki aylarda açılacak olan müzeyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çağrı geldi. Soylu, sosyal medyadan yaptığı çağrıda, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Aydın Valiliği tarafından Şehit Başvekilimizin şehadetinden önce özlemini dile getirdiği Çine Çayı'nın kenarına yapılan müzenin içi dizayn ediliyor. Çağrımız, döneme ait objelerin müzeyle buluşması" ifadelerini kullandı.

MEHMET KAVAS