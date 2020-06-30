Son dakika haberi... BOTAŞ elektrik üretimi için toptan satış fiyat tarifesinde yüzde 12,5 indirim yaptı.
Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Temmuz ayı için belirlediği toptan satış fiyat tarifesini kurumun internet sayfasından yaptığı açıklamayla duyurdu.
BOTAŞ, elektrik üretimi için toptan satış fiyat tarifesinde yüzde 12,5 indirim yaptı.
BOTAŞ'tan doğal gaza indirim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.