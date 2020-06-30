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'tan doğal gaza indirim!

Son dakika haberi... A.Ş, Temmuz ayı için belirlediği toptan satış fiyat tarifesini sayfasından yaptığı açıklamayla duyurdu.

BOTAŞ'tan doğal gaza indirim!

30.06.2020, 12:12 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020,12:14

Son dakika haberi... BOTAŞ elektrik üretimi için toptan satış fiyat tarifesinde yüzde 12,5 indirim yaptı.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Temmuz ayı için belirlediği toptan satış fiyat tarifesini kurumun internet sayfasından yaptığı açıklamayla duyurdu.

BOTAŞ, elektrik üretimi için toptan satış fiyat tarifesinde yüzde 12,5 indirim yaptı.

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