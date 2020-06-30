Çoklu baro teklifi Meclis'te! İşte düzenlemenin detayları

AK Parti'nin hazırladığı ve bazı illerde birden fazla baronun kurulmasına olanak verecek olan çoklu baro düzenlemesi bugün Meclis'e sunuldu. "Büyük bir titizlikle hazırladığımız düzenlemenin sonuna geldik" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Toplam avukatlarında yüzde 20'sinin oyu ile baro başkanının, sadece bu yüzde 20 oyla belirlendiği görülmektedir. Bu anti demokratik durum baroları, Anayasa'da yer alan görevleri ile uğraşmak, hukuk ve hukukçu kalitesini artırmak yerine dar alanda kısa çekişmelerle siyasi ve ideolojik çatışmanın merkezi haline getirmiştir. Barolarda reform gereği hasıl olmuştur. Bunu gerçekleştirirken titiz bir çalışma yaptık." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar gündeme getirmiş olduğumuz, gündem yoğunluğu sebebiyle yasalaştıramadığımız önceki kanun tekliflerini de değerlendirdik. Hukuk dernekleri, akademisyenler ve doğrudan teşkilatlı ya da teşkilatsız bütün avukatların görüşlerini aldık. Hukukçu milletvekillerimizle bir araya geldik ve AK Parti ve MHP olarak kanun teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sevk ettik.

"2000 AVUKATIN İMZASIYLA YENİ BARO KURULABİLECEK"

Özkan, "2000 sayısını çok önemsiyoruz. Şu an 2000 avukatın bir araya gelerek kuracağı baro Türkiye'de 72 ilde var olan barolardan daha büyük bir baro anlamına geliyor" dedi.