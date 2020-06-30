Kısa çalışma ödeneği 1 ay daha uzadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası ulusa sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, özetle şunları söyledi: Dünyada salgınla en başarılı mücadeleyi vermiş ülkelerden biri olarak kazanımlara sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Temizlik, maske, mesafeden taviz vermiyoruz. Amacımız vakayı da vefat sayısını da sıfıra çekmek. Normalleşme takvimi çerçevesinde tüm sektörlerde hizmet ve üretimin önünü açtık. Salgın sürecinde devletin tüm imkanlarını millet emrine verdik. Faaliyetlerine ara veren işletmeler yeniden çalışmaya başladı. Ekonomide Mart seviyelerine yaklaşıyoruz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI

Yarın (bugün) 926 devlet korumasındaki genç ile 274 şehit, gazi yakını kamuya yerleştirilecek. Hanelere 6 milyarın üzerinde yardım yaptık. Kısa çalışma ödeneğinden yararlananların süresini bir ay uzatıyoruz. Irak'a bir yardım paketi yola çıkarıyoruz. Türkiye komşularının yanında olduğunu gösterdi. Bizim salgınla mücadeleyi başarıya ulaştırmamız yetmiyor. Güçlü ilişkilerin olduğu ülkelerin aynı başarıyı yakalaması gerekiyor.

BU SÜREÇTE ÜMİT KAPISI OLDUK

Avrupa'da salgın önemli ölçüde kontrol altına alındı. Dünya 10 milyonu aşkın vaka, 500 bini aşkın ölüm ile tarihi bir imtihan veriyor. Bizim sağlık altyapımızın gücü tartışılmaz. Pek çok sektörde çarkları döndürmemiz üretim gücümüzü de dünyaya ispatlamıştır. Gelişmiş ülkelerin çaresiz kaldıkları bir dönemde Türkiye dostları için ümit kapısı oldu. Halkımızdan tek isteğimiz bu süreçte kurallara uyarak, ülkelerine sahip çıkmalarıdır. Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayan vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

AMAÇ TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESMEK

Türkiye potansiyeli kadar maruz kaldığı saldırıların büyüklüğüyle de maruf bir ülkedir. Atılım dönemlerimizde bu gerçek bariz ortaya çıkıyor. Amaç Türkiye'nin önünü kesmek, milletimizi bölmekti. Hamd olsun Allah'ın yardımı ve milletimizin dirayetiyle başaramadılar. Ama saldırmaktan vazgeçmediler. Sokakları karıştıramayınca yargı - emniyet darbesiyle devleti içeriden çökertmeyi denediler. Terörle insanımızın hayatına kast ettiler. İstediklerini elde edemeyince darbeye kalkıştılar. Milletimiz bunu da sonuçsuz bırakınca sınırlara dadandılar. Ekonomiye tuzak kurdular. Salgında bile halkı kışkırtmaya çalıştılar. Hamd olsun bu süreçte de düşmana fırsat vermedik. Cumhur İttifakı tarihi görevler ifa etti. Bu vesileyle MHP'ye ve sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum.

MEYDANI ONLARA TERK ETMEYECEĞİZ

Ülkemizin hangi meselesini çözmeye çalışsak karşımızda aynı kesimleri buluyoruz. Yapıcı her eleştiriye açık olduğumuzu söylememize rağmen düşmanlık duvarıyla karşılaşıyoruz. Ama meydanı toplum menfaatini hiçe sayanlara terk etmeyeceğiz.



'ÇOĞULCU BARO YAPISINDA KARARLIYIZ'

Barolarla ilgili düzenlemeye yönelik ise Erdoğan, şunları söyledi: "Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin sağlıksız yapıları, temsilde adaletsizlik yanında mensupları üzerinde faşizan sorunlar üretebiliyor. Bu yanlışı düzeltmek için gereken hazırlığı yapmak görevimiz. Daha demokratik, daha çoğulcu baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Vekillerimiz bu konudaki kanun teklifini yarın(bugün) veriyorlar. En kısa sürede hayata geçireceğiz. Bizim kendimize göre doğru kabul ettiğimiz kimi hususlarda haklı değerlendirmeler yapıldığında hiç yüksünmeden düzeltme yoluna da gidiyoruz. Çalışmalara katkı vermeyenlere ise sadece gölge etmeyin diyoruz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar, hiçbir engelin, hiçbir tuzağın bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz."



'HEDEFLERİMİZE SIKI SIKIYA BAĞLIYIZ'

Türkiye'nin ekonomi, istihdam anlayışlı bir odakla hareket ettiğini söyleyen Erdoğan, "Millet bu dönemde üzerine düşen fedakarlığı yapmıştır. Haziran'la ilgili veriler, ekonominin güçlü bir toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor. Haziran'da sektörel güven endekslerinde yüzde 9 ile yüzde 33 arasında artış görünüyor. Tüketici güven endeksi yüzde 5 artış ile 14 ayın zirvesine çıktı. Turizm sezonunun en azından bir kısmını kurtarmak için çaba gösteriyoruz. Bu alanda sevindirici haberler bekliyoruz. Bizim salgının üstesinden gelmemiz yetmiyor. Biz bu konuda avantajlıyız. Ülkemizin büyüklüğüne inanıyoruz. Milletimizin azmine güveniyoruz. Hedeflerimize sıkı sıkıya bağlıyız" dedi.

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