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Haberler Gündem Oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı yanlışlıkla sobada yakmıştı! Bakan Berat Albayrak devreye girdi

Oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı yanlışlıkla sobada yakmıştı! Bakan devreye girdi

Hazine ve Maliye Bakanı , oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı yanlışlıkla sobada yakan Hayta'nın mağduriyetini giderdiklerini bildirdi. Bakan Albayrak ", böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik" ifadelerini kullandı.

Oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı yanlışlıkla sobada yakmıştı! Bakan Berat Albayrak devreye girdi

30.06.2020, 16:51 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020,17:08

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı yanlışlıkla sobada yakan Gülşen Hayta'nın mağduriyetini giderdiklerini bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin Hayta gibi koca yüreklerin daima yanında olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir."

Gülşen Hayta, oğlunun eğitimi ve kendi geçimlerini sağlamak için yardımlar sonucu biriktirdiği yaklaşık 15 bin lirayı evin odasındaki sobaya sakladığını ancak daha sonra paranın orada olduğunu unutarak sobayı yaktığını belirtmişti. Hayta, yanan paralar için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Çankırı Valiliğine başvurduğunu ifade etmişti.

AA

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