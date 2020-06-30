Sağlık Bakanı Koca'dan asker uğurlama tepkisi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asker uğurlamalarıyla ilgili uyarıda bulundu.

COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan ASKER UĞURLAMALARI haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister? — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 30, 2020



Twitter hesabından mesaj veren Koca, "Kovid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" dedi.



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