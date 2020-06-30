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Sağlık Bakanı Koca'dan tepkisi!

, Covid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamalarına ilişkin, “Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan asker uğurlama tepkisi!

30.06.2020, 16:07

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asker uğurlamalarıyla ilgili uyarıda bulundu.


Twitter hesabından mesaj veren Koca, "Kovid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" dedi.

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