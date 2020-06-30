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Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın 'yi görüşecek

Son dakika haberi...Kremlin'den yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan, Başkanı Putin ve Ruhani'nin yarın bir video konferans gerçekleştirerek 'deki gelişmeleri görüşecekleri belirtildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek

30.06.2020, 12:37 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020,12:44

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile video konferansta görüşecek.

Konuya ilişkin açıklama Kremlin'den geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yarın bir video konferans gerçekleştirerek Suriye'deki gelişmeleri görüşecekleri belirtildi.

Liderler, koronavirüs salgını nedeniyle bir araya gelememişti. İdlib'deki son durum, Suriye'deki sıcak gelişmeler liderlerin görüşmesinde detayları ile ele alınacak.

Liderlerin, koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri de değerlendirebileceği bildiriliyor.

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