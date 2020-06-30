TBF, mali kriterlere uymadıkları gerekçesiyle Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'nın yeni sezona -1 puanla başlayacağını açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu, Beşiktaş, Galatasaray ve Karşıyaka'ya Spor Toto dışındaki gelirlerinin en az %40'ını belgelendiremedikleri için 1 puan silme cezası verildi.
TBF, mali kriterlere uymadıkları gerekçesiyle Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'nın yeni sezona -1 puanla başlayacağını açıkladı.
TBF Beşiktaş, Galatasaray ve Karşıyaka'ya puan silme cezası verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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