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Haberler Gündem TBF Beşiktaş, Galatasaray ve Karşıyaka'ya puan silme cezası verdi

, ve Karşıyaka'ya puan silme cezası verdi

Türkiye Basketbol Federasyonu, , ve Karşıyaka'ya dışındaki gelirlerinin en az %40'ını belgelendiremedikleri için 1 puan silme cezası verildi.

TBF Beşiktaş, Galatasaray ve Karşıyaka'ya puan silme cezası verdi

30.06.2020, 19:47

TBF, mali kriterlere uymadıkları gerekçesiyle Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'nın yeni sezona -1 puanla başlayacağını açıkladı.

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