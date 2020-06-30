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TBF Beşiktaş, Galatasaray ve Karşıyaka'ya puan silme cezası verdi

Türkiye Basketbol Federasyonu, Beşiktaş, Galatasaray ve Karşıyaka'ya Spor Toto dışındaki gelirlerinin en az %40'ını belgelendiremedikleri için 1 puan silme cezası verildi.

30.06.2020, 19:47