Son dönemde yapılan tüm uluslararası görüşmelerde Türkiye'ye övgü yağdı. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Türkiye bölgesel güç olduğunu kanıtladı" dedi.



FRANSIZ TELEVİZYONUNDAN TÜRK HASTANELERİNE ÖVGÜ

ULUSLARARASI haber kanalı France 24 "Türk Hastaneleri Kovid-19'a karşı iyi bir yönetim modeli olarak öne çıkıyor" başlıklı bir haber yayınladı. Haberde, 83 milyon nüfusta 200 binden az pozitif vakayla Türkiye'nin korona virüsle başarılı mücadele ederek öne çıktığı vurgulandı. Türkiye'nin başarısının hastanelerde de kendini gösterdiği belirtilen haberde, İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Hastanesi'nin Kovid-19 ile mücadelede en faal hastanelerden biri olduğu, buranın yoğun bakım ünitesinde artık sadece 7 hasta bulunduğu ancak salgının en yüksek olduğu zamanda bile dolup taşmadığı kaydedildi. Haberde, aynı zamanda tedavi tercihinde daha çok serbestliğe sahip olduğu belirtilen Türkiye'deki hastanelerin korona virüsle mücadelede elde edilen iyi sonuçların da etkisiyle sağlık turizminde daha fazla öne çıkacağı dile getirildi.





